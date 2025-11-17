PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 19-Jähriger leicht verletzt - Unfallflucht

Papenburg (ots)

Heute Morgen um 07:55 Uhr kam es in der Kapitän-Herrmanns-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw übersah an der Ecke Overledinger Straße einen vorfahrtberechtigten 19-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch sich der 19-Jährige leicht verletzte. Der bisher unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer und den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

