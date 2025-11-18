Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Wilsum (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Kreuzung Hoogsteder Straße / Kaller Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Ein 42-jähriger Kradfahrer war gegen 15:45 Uhr auf der Hoogsteder Straße in Fahrtrichtung Hoogstede unterwegs und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen, nach links in die Kaller Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 31-jährigen BMW-Fahrer, der die Wilsumer Straße in Richtung Wilsum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb im weiteren Verlauf am Abend im Krankenhaus. Der 31-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Unfallstelle war bis etwa 20:30 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

