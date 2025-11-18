PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Geeste - Fahrzeugbrand nach Motorschaden auf der A31

Geeste (ots)

Am Montagabend geriet auf der Bundesautobahn 31 ein Toyota Celica infolge eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer stellte gegen 21:00 Uhr in Fahrtrichtung Süden einen Motorschaden fest. Kurz darauf begann das Fahrzeug zu brennen. Der Fahrer konnte den Pkw rechtzeitig in eine Nothaltebucht lenken und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, der den Wagen vollständig beschädigte. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
