Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Gemeindezentrum

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gemeindezentrum in der Grabbestraße im Meppener Ortsteil Esterfeld. Die Unbekannten beschädigten ein rückwärtiges Fenster und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Inneren nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell