PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Gemeindezentrum

Meppen (ots)

Zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagmittag, 12.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gemeindezentrum einer Kirchengemeinde am Stadtforst in Meppen ein. Die Unbekannten beschädigten eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld. Zudem wurde eine Sackkarre gestohlen, die vermutlich zum Abtransport des Tresors genutzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.540 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:57

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Gemeindezentrum

    Meppen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gemeindezentrum in der Grabbestraße im Meppener Ortsteil Esterfeld. Die Unbekannten beschädigten ein rückwärtiges Fenster und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Inneren nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:57

    POL-EL: Papenburg - Trickdiebstahl durch falschen Stadtwerkemitarbeiter

    Papenburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Johannesstraße in Papenburg zu einem Trickdiebstahl in einem Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter gab sich gegenüber der Bewohnerin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erklärte, den Wasserdruck im Haus überprüfen zu müssen. Die Geschädigte gewährte dem Mann daraufhin Zutritt. Während des ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 07:26

    POL-EL: Geeste - Fahrzeugbrand nach Motorschaden auf der A31

    Geeste (ots) - Am Montagabend geriet auf der Bundesautobahn 31 ein Toyota Celica infolge eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer stellte gegen 21:00 Uhr in Fahrtrichtung Süden einen Motorschaden fest. Kurz darauf begann das Fahrzeug zu brennen. Der Fahrer konnte den Pkw rechtzeitig in eine Nothaltebucht lenken und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, der den Wagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren