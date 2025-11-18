Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Gemeindezentrum

Meppen (ots)

Zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagmittag, 12.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gemeindezentrum einer Kirchengemeinde am Stadtforst in Meppen ein. Die Unbekannten beschädigten eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld. Zudem wurde eine Sackkarre gestohlen, die vermutlich zum Abtransport des Tresors genutzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.540 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

