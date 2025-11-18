Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Neuenhaus (ots)

Am Montag zwischen 02:30 Uhr und 17:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchte der Täter sämtliche Räume im Erdgeschoss sowie den Keller. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden verschiedene Funkgeräte, Verstärkertechnik, ein Autoradio und Bargeld entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 8.400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell