Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus
Lingen (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Montagmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Overbergstraße ein. Die Täter beschädigten die Terrassentür und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
