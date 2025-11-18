PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Montagmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Overbergstraße ein. Die Täter beschädigten die Terrassentür und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:59

    POL-EL: Emlichheim - Sachbeschädigung an Zaun

    Emlichheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen kam es auf einem Firmengelände an der Oelstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entfernten und beschädigten den Zaun, der den Bereich um einen Baucontainer der Firma sichert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Stehlgut erlangt. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:59

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Gemeindezentrum

    Meppen (ots) - Zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagmittag, 12.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gemeindezentrum einer Kirchengemeinde am Stadtforst in Meppen ein. Die Unbekannten beschädigten eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld. Zudem wurde eine Sackkarre gestohlen, die vermutlich zum Abtransport des Tresors genutzt ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:57

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Gemeindezentrum

    Meppen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gemeindezentrum in der Grabbestraße im Meppener Ortsteil Esterfeld. Die Unbekannten beschädigten ein rückwärtiges Fenster und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Inneren nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren