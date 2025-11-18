Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Gestern um 10:10 Uhr kam es in der Osterbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw befuhr die Fahrbahn in Richtung Dalum. In Höhe des Friedhofs kollidierte dieser mit einem entgegengesetzt haltenden Bus. Dabei beschädigte der Lkw den Seitenspiegel des Busses. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

