Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am Montag, den 17.11.2025, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:55 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Am Postamt in Dalum vermutlich beim Rangieren mit seinem Kfz eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden an der Mauer auf ca. 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell