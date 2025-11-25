PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter raubt Laptop - Zeugen gesucht

Lippetal (ots)

Ein 66-jähriger Mann wurde am Montagvormittag (24. November) in Lippetal Opfer eines Raubes. Der Lippetaler saß nach eigenen Angaben gegen 11:15 Uhr auf einer Parkbank an einem Feldweg in der Nähe des Sportplatzes von SW Hultrop, als ein Mann auf einem dunkelgrünen E-Bike an ihm vorbeigefahren sei. Kurz darauf sei der Unbekannte zurückgekehrt und habe ihm seinen hochwertigen Laptop entrissen. Nachdem der Täter den 66-Jährigen in eine Dornenhecke geschubst habe, sei er auf seinem Fahrrad in südliche Richtung geflüchtet.

Das Opfer beschrieb den Unbekannten wie folgt:

   - etwa 20 bis 30 Jahre alt
   - arabisches Aussehen
   - dunkle Haare
   - dunkler Drei-Tage-Bart
   - helle Schuhe
   - Jeans
   - dunkle Jacke

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

