POL-SO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am Montag, 24.11.2025, ereignete sich gegen 15:47 Uhr an der Kreuzung Walburga-Tor in Soest ein Verkehrsunfall.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Soest fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pkw einer 34-jährigen Soesterin auf, die an der Ampel verkehrsbedingt bei Rotlicht warten musste.

In dem Fahrzeug der 34-Jährigen befand sich ihre 6-jährige Tochter. Das Kind klagte nach dem Zusammenstoß über starke Kopfschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

