POL-SO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind
Soest (ots)
Am Montag, 24.11.2025, ereignete sich gegen 15:47 Uhr an der Kreuzung Walburga-Tor in Soest ein Verkehrsunfall.
Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Soest fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pkw einer 34-jährigen Soesterin auf, die an der Ampel verkehrsbedingt bei Rotlicht warten musste.
In dem Fahrzeug der 34-Jährigen befand sich ihre 6-jährige Tochter. Das Kind klagte nach dem Zusammenstoß über starke Kopfschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell