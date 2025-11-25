PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Soest (ots)

Am Montag, 24.11.2025, ereignete sich gegen 15:47 Uhr an der Kreuzung Walburga-Tor in Soest ein Verkehrsunfall.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Soest fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pkw einer 34-jährigen Soesterin auf, die an der Ampel verkehrsbedingt bei Rotlicht warten musste.

In dem Fahrzeug der 34-Jährigen befand sich ihre 6-jährige Tochter. Das Kind klagte nach dem Zusammenstoß über starke Kopfschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

