PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Werl (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Kämperstraße in Werl wurden in der Zeit zwischen Sonntag (23. November), 18 Uhr, und Dienstag (25. November), 11 Uhr, mehrere Kellerräume aufgebrochen. Wie der oder die Täter ins Haus und in die Kellerräume gelangten, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Teppich und ein Pedelec entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 08:28

    POL-SO: Weiterer versuchter Einbruch bei Juwelier

    Soest (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (22. November), 16 Uhr, und Montag (24. November), 9 Uhr, gab es einen versuchten Einbruch bei einem Juwelier in der Brüderstraße in Soest. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch eine Seitentür, die zur Katzengasse führt, in das Gebäude. Eine darin befindliche Sicherheitstür hielt den Aufhebelversuchen jedoch Stand. Ob ein Zusammenhang zu ähnlich gelagerten Taten ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:04

    POL-SO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Soest (ots) - Am Montag, 24.11.2025, ereignete sich gegen 15:47 Uhr an der Kreuzung Walburga-Tor in Soest ein Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Soest fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pkw einer 34-jährigen Soesterin auf, die an der Ampel verkehrsbedingt bei Rotlicht warten musste. In dem Fahrzeug der 34-Jährigen befand sich ihre 6-jährige Tochter. Das Kind klagte nach dem Zusammenstoß über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren