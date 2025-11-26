Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Werl (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Kämperstraße in Werl wurden in der Zeit zwischen Sonntag (23. November), 18 Uhr, und Dienstag (25. November), 11 Uhr, mehrere Kellerräume aufgebrochen. Wie der oder die Täter ins Haus und in die Kellerräume gelangten, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Teppich und ein Pedelec entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell