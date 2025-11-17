Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsdelikte beschäftigen die Polizei

Bellin/ Greifswald (ots)

Am vergangenen Samstag, 15. November 2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz auf der K 78 zwischen Rieth und Ahlbeck (Ueckermünde). Zuvor wurde der Ueckermünder Polizei mitgeteilt, dass der Fahrer eines Pkw Renault sehr schnell und fast mittig der Fahrbahn gefahren sei. Dadurch sei es beinahe zum Zusammenstoß mit einem, im Gegenverkehr befindlichen Pkw VW, gekommen. Dieser habe lediglich durch ein Bremsmanöver des VW und dessen Ausweichen auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn verhindert werden können. Die Beamten konnten den Renault mit stark überhöhter Geschwindigkeit, in Schlangenlinien fahrend, in Bellin feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Eine Alkoholisierung des 78-jährigen Fahrers konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Gegen den 78-Jährigen wird nun wegen des Tatbestands der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Nur sechs Stunden später kam es in der Hansestadt Greifswald zu einem weiteren Verkehrsdelikt. Die Beamten des dortigen Hauptreviers ertappten einen 30-Jährigen dabei, wie er mit einem nicht zugelassenen Pkw die Lindenstraße befuhr. In weiterer Folge unterzogen die Beamten den 30-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Bei dieser stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem habe ein Drogenvortest ein positives Ergebnis gezeigt. Doch damit nicht genug: Es stellte sich zudem heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichentafeln nicht zum Pkw gehörten, sondern als gestohlen gemeldet wurden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

