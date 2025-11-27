Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Automaten auf Tankstellengelände angegangen

Rüthen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch (26. November) an einem Zigarettenautomaten und einem Tankautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Lütke Haar" in Rüthen-Altenrüthen zu schaffen gemacht.

Ein Zeuge bemerkte kurz vor 5 Uhr, dass der Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen wurde. Die Täter hatten zuvor mutmaßlich mit einer Flex den Ständer angeschnitten. Ob Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten gestohlen wurden, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Nachdem die Beamten den Sachverhalt aufgenommen hatten, meldete sich die Betreiberfirma der Tankstelle bei der Polizei. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera war demnach zu sehen, dass auch der Tankautomat auf dem Gelände angegangen wurde. Gegen 2:45 Uhr fuhren zwei vermummte Personen in einem schwarzen Audi ohne Kennzeichen auf das Tankstellengelände. Sie befestigten einen Spanngurt an dem Tankautomaten und versuchten, ihn mithilfe des Autos aus der Befestigung zu ziehen. Das gelang ihnen aber nicht. Mutmaßlich danach gingen die Täter den Zigarettenautomaten an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder ihrem Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell