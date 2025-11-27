PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Automaten auf Tankstellengelände angegangen

Rüthen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch (26. November) an einem Zigarettenautomaten und einem Tankautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Lütke Haar" in Rüthen-Altenrüthen zu schaffen gemacht.

Ein Zeuge bemerkte kurz vor 5 Uhr, dass der Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen wurde. Die Täter hatten zuvor mutmaßlich mit einer Flex den Ständer angeschnitten. Ob Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten gestohlen wurden, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Nachdem die Beamten den Sachverhalt aufgenommen hatten, meldete sich die Betreiberfirma der Tankstelle bei der Polizei. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera war demnach zu sehen, dass auch der Tankautomat auf dem Gelände angegangen wurde. Gegen 2:45 Uhr fuhren zwei vermummte Personen in einem schwarzen Audi ohne Kennzeichen auf das Tankstellengelände. Sie befestigten einen Spanngurt an dem Tankautomaten und versuchten, ihn mithilfe des Autos aus der Befestigung zu ziehen. Das gelang ihnen aber nicht. Mutmaßlich danach gingen die Täter den Zigarettenautomaten an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder ihrem Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 08:12

    POL-SO: Einbruch zur Mittagszeit

    Werl-Westönnen (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Straße "An Luigs Weiden" wurde am gestrigen Dienstag (25.11.2025) eingebrochen. Durch den Täter wurde eine Terrassentür aufgehebelt und das Erd- und Obergeschoß komplett durchwühlt. Die Hausbesitzer hatten ihre Immobilie um 10 Uhr für einen Spaziergang verlassen. Als sie um 11:55 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie beim Aufschließen der Haustür eine fremde Person in ihrem Wohnhaus. Als der Täter, der sich gerade ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:03

    POL-SO: Mehrere Kellerräume in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

    Werl (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Kämperstraße in Werl wurden in der Zeit zwischen Sonntag (23. November), 18 Uhr, und Dienstag (25. November), 11 Uhr, mehrere Kellerräume aufgebrochen. Wie der oder die Täter ins Haus und in die Kellerräume gelangten, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Teppich und ein Pedelec entwendet. Zeugen, die Angaben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren