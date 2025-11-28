Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Werl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Neheimer Straße in Werl wurden am Donnerstagmorgen (27. November) vier Personen leicht verletzt. Eine 22-jährige Frau aus Werl wollte gegen 7:30 Uhr von der Neheimer Straße nach links auf die Auffahrt zur A44 in Fahrtrichtung Dortmund abbiegen. Dabei kollidierte ihr Citroen C1 frontal mit dem entgegenkommenden VW Multivan einer 39-jährigen Frau aus Möhnesee, die auf der Neheimer Straße in Richtung Werl unterwegs war. Der VW stieß infolge der Kollision mit dem Citroen C4 eines 58-jährigen Mannes aus Lippstadt zusammen, der an der Halteline der A44-Ausfahrt stand.

Alle drei Fahrerinnen und Fahrer sowie der Beifahrer der 22-Jährigen, ein 24-jähriger Mann aus Hallenberg, erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

