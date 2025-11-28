Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 28-jähriger fährt vor einen Baum - Drogenvortest positiv

Werl-Budberg (ots)

Am gestrigen Tag, dem 27.11.2025, kam es gegen 22:10 Uhr auf der Michaelstraße in Werl-Budberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein - nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt gebliebener - Fahrzeugführer beteiligt war. Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen aus Düsseldorf.

Der Fahrer hatte das Fahrzeug erst kurz zuvor erworben und war auf dem Weg nach Düsseldorf, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am Pkw entstand dabei Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Eine Blutprobe wurde veranlasst; die Ermittlungen dauern an.

