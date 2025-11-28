PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 28-jähriger fährt vor einen Baum - Drogenvortest positiv

Werl-Budberg (ots)

Am gestrigen Tag, dem 27.11.2025, kam es gegen 22:10 Uhr auf der Michaelstraße in Werl-Budberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein - nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt gebliebener - Fahrzeugführer beteiligt war. Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen aus Düsseldorf.

Der Fahrer hatte das Fahrzeug erst kurz zuvor erworben und war auf dem Weg nach Düsseldorf, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am Pkw entstand dabei Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Eine Blutprobe wurde veranlasst; die Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 09:20

    POL-SO: Zwei Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

    Lippstadt (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt führten am 24./25.11.2025, zwischen 18 Uhr und 02 Uhr, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminaltität durch. Der Einsatz verlief insgesamt sehr ruhig. Aufgrund niedriger Temperaturen und schlechtem Wetter waren nur wenige Personen und Fahrzeuge unterwegs. Dennoch wurden 29 Fahrzeuge und ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:56

    POL-SO: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

    Werl (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Neheimer Straße in Werl wurden am Donnerstagmorgen (27. November) vier Personen leicht verletzt. Eine 22-jährige Frau aus Werl wollte gegen 7:30 Uhr von der Neheimer Straße nach links auf die Auffahrt zur A44 in Fahrtrichtung Dortmund abbiegen. Dabei kollidierte ihr Citroen C1 frontal mit dem entgegenkommenden VW Multivan einer 39-jährigen Frau aus Möhnesee, die auf der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:50

    POL-SO: Verkehrsunfall mit unklarer Sachlage - Polizei sucht Zeugen

    Welver (ots) - Am 27.11.2025 kam es um 07:30 Uhr auf der Straße Hellweg in Welver-Dinker zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 60-jährige Soesterin war mit ihrem Ford Transit unterwegs, als ihr ca. ein Kilometer östlich von Dinker ein Lkw Mercedes Atego aus Osnabrück entgegen kam. Am Steuer des Lkw saß ein 55-jähriger aus Westerkappeln. Die Soesterin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren