Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Soest

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest haben am Donnerstag, dem 27.11.2025, ganztägig einen umfangreichen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

Die Maßnahmen fanden unter anderem am Bahnhof Soest, in der Fußgängerzone, in den Parkanlagen der Innenstadt, an einem Supermarkt im Soester Süden sowie in Wohngebieten in Soest und Lippetal statt.

Im Laufe des Tages kam es zu einer Vielzahl von Kontrollen und polizeilichen Maßnahmen. Insgesamt wurden zwei Strafanzeigen gefertigt.

Die Einsatzkräfte nahmen zwei Personen fest, die nach derzeitigem Erkenntnisstand unerlaubt eingereist waren. Zudem wurde eine Person angetroffen, die Amphetamine mit sich führte; auch hier wurde eine Strafanzeige eingeleitet.

Darüber hinaus führten die Beamtinnen und Beamten 37 Personenkontrollen sowie sieben Fahrzeugkontrollen durch. Es wurden vier Platzverweise ausgesprochen und sieben Verkehrsverstöße geahndet.

Ein besonderer Bestandteil des Einsatzes war die polizeiliche Präsenz auf dem Soester Weihnachtsmarkt, sowohl mit zivilen als auch mit uniformierten Kräften. Außerdem erfolgten in enger Zusammenarbeit mit Geschäftsinhabern in der Fußgängerzone gezielte Kontrollen in Geschäften und Maßnahmen zur Bekämpfung des Ladendiebstahls.

Die uniformierten Kräfte wurden während des Einsatzes immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, die die Präsenz der Polizei und ihre Arbeit ausdrücklich positiv bewerteten. Gleichzeitig nutzten die Einsatzkräfte die Gelegenheit, informative Bürgergespräche zum Schutz vor Taschendiebstählen zu führen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

