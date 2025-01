Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Helpup. Unbekannte brechen in Büroräume und Lagerhalle ein.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (17.01.2025, 12 Uhr) bis Dienstagmittag (21.01.2025, 16 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu Büroräumen und einer Lagerhalle in der Straße Am Sportplatz. Bisher festgestellt wurde, dass verschiedene Werkzeuge, elektronische Geräte wie Fernseher und Computer sowie ein Gabelstapler entwendet worden waren. Die Täter brachen eine Eingangstür mit einfacher Gewalt auf und entwendeten unter anderem Fahrzeugschlüssel für einen VW Polo, mit denen sie sich Zugang zu dem Fahrzeug verschafften. Die Fahrzeugbatterie wurde ausgebaut und entwendet. Zudem wurden drei Gitterboxen, in denen Gasflaschen gelagert waren, gestohlen. Der Gesamtschaden ist noch nicht abschließend bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

