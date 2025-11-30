Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw gegen geparkten Pkw

Geseke (ots)

Am späten Abend des 29.11.2025 gegen 22:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Geseker mit seinem Pkw die Hölter Straße stadtauswärts. Noch im Bereich des Stadtgebiets kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 37-jährigen Gesekers, in dessen Fahrzeug sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise keine Person befand. Die hinzugezogene Polizei konnte keine Hinweise auf eine objektive Fahruntüchtigkeit des Auffahrenden feststellen. Die Unfallursache ist daher unklar und wird aktuell im Bereich einer Unaufmerksamkeit vermutet. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt 12.000 Euro schätzt. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. Sein ebenfalls im Pkw befindlicher Hund blieb nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (MJ)

