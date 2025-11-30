PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter gegen Pkw

Soest (ots)

Am späten Nachmittag des 29.11.2025 um 17:30 Uhr kam eine 14-jährige Soesterin mit ihrem E-Scooter aus Richtung der Soester Fußgängerzone und beabsichtigte, in Höhe des City-Centers die Brüder-Wallburger-Wallstraße an einer Ampel, die an dieser Stelle den Fußgängern das sichere Passieren der Straße ermöglichen soll, zu überqueren. Hierbei übersah sie auch nach eigenen Angaben das in diesem Moment für Fußgänger geltende Rotlicht und kreuzte die Fahrbahn, ohne auf den laufenden Fahrzeugverkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 48-jährigen Soesters, der in diesem Moment die Brüder-Wallburger-Straße aus östlicher Richtung kommend in Fahrtrichtung Westen befuhr. Die E-Scooter-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, musste aber nicht rettungsdienstlich behandelt werden, sondern konnte sich anschließend selbstständig in elterlicher Obhut in ärztliche Behandlung begeben. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 06:22

    POL-SO: Pkw gegen Motorrad

    Soest (ots) - Am Abend des 29.11.2025 um 21:45 Uhr ereignete sich auf der Hammer Landstraße ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Welver befuhr aus Richtung Hattrop kommend die Straße Steinerbrücke und beabsichtigte, nach links auf die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Hamm abzubiegen, während ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hamm die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Soest befuhr. Nach dem derzeitigen ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 06:27

    POL-SO: Unfall mit Elektromotorrad in Industriehalle

    Rüthen (ots) - Am Freitag, den 28.11.2025, wurde über die Rettungsleitstelle des Kreises Soest ein Motorrad-Unfall in einer Halle auf einem Industriegelände in Rüthen gemeldet, bei dem sich eine Person verletzt habe. Dort hatten sich am Abend mehrere männliche Personen, u.a. auch der Berechtigte der betroffenen Firma, zu einem "Männerabend" getroffen. Dabei wurde gemeinsam Alkohol konsumiert und an diversen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:10

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Soest

    Soest (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest haben am Donnerstag, dem 27.11.2025, ganztägig einen umfangreichen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Die Maßnahmen fanden unter anderem am Bahnhof Soest, in der Fußgängerzone, in den Parkanlagen der Innenstadt, an einem Supermarkt im Soester Süden sowie in Wohngebieten in Soest und Lippetal statt. Im Laufe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren