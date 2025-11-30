Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter gegen Pkw

Soest (ots)

Am späten Nachmittag des 29.11.2025 um 17:30 Uhr kam eine 14-jährige Soesterin mit ihrem E-Scooter aus Richtung der Soester Fußgängerzone und beabsichtigte, in Höhe des City-Centers die Brüder-Wallburger-Wallstraße an einer Ampel, die an dieser Stelle den Fußgängern das sichere Passieren der Straße ermöglichen soll, zu überqueren. Hierbei übersah sie auch nach eigenen Angaben das in diesem Moment für Fußgänger geltende Rotlicht und kreuzte die Fahrbahn, ohne auf den laufenden Fahrzeugverkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 48-jährigen Soesters, der in diesem Moment die Brüder-Wallburger-Straße aus östlicher Richtung kommend in Fahrtrichtung Westen befuhr. Die E-Scooter-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, musste aber nicht rettungsdienstlich behandelt werden, sondern konnte sich anschließend selbstständig in elterlicher Obhut in ärztliche Behandlung begeben. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. (MJ)

