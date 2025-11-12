Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Die Wachpolizei sucht zum 1. April 2026 Verstärkung! Sind Sie dabei?

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

(cb) Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung? Dann wäre vielleicht die Wachpolizei im Polizeipräsidium Südosthessen genau das Richtige für Sie!

Welche Aufgaben können auf eine/n Wachpolizisten / Wachpolizistin zukommen?

Als Beschäftigte oder Beschäftigter der Wachpolizei tragen Sie zur Stärkung der Inneren Sicherheit im Land Hessen bei und übernehmen dabei überwiegend Aufgaben aus den Bereichen Objektschutz, Gewahrsamsdienst, Verkehrsüberwachung, Unterstützung von Jugendverkehrsschulen sowie der Durchführung von Personentransporten. Genau wie die Schutz- und Kriminalpolizei müssen auch Sie immer wieder neue Situationen meistern und schnell reagieren, um Straftaten zu verhindern, Gefahren abzuwehren und die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten.

Als Angehöriger der Wachpolizei sollten Sie jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten.

Die Einstellung erfolgt in der Entgeltgruppe 8 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen. Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für ein Jahr. Bei entsprechender Bewährung erfolgt die Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.

Welche Voraussetzungen müssen Bewerberinnen und Bewerber erfüllen?

Bewerben können sich Frauen und Männer, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine Abschlussprüfung in einem Ausbildungsberuf oder im öffentlichen Dienst erworben haben oder mindestens 21 Jahre alt sind und über mindestens einen Hauptschulabschluss verfügen. Sie müssen im Besitz der Fahrerlaubnis Klasse B sein. Zudem dürfen Sie nicht älter als 39 Jahre sein, müssen die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und körperlich sowie geistig geeignet sein. Die Bewerberinnen und Bewerber sollten im Besitz der deutschen oder der Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates sein. Alle anderen Bewerbenden müssen im Besitz einer Niederlassungserlaubnis sein und seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben.

Was erwartet die Bewerberinnen und Bewerber in der Ausbildung?

Die geeigneten Bewerberinnen und Bewerber nehmen an einem Auswahlverfahren, bestehend aus einem schriftlichen Teil, einer medizinischen Untersuchung und einem Auswahlgespräch teil. Im Anschluss erfolgt eine circa 18-wöchige Ausbildung mit Sporttest. Während dieser Zeit müssen durch die auszubildenden Wachpolizisten mehrere Leistungsnachweise erbracht werden.

Weitere Informationen zur Bewerbung, zu den Voraussetzungen und zur Tätigkeit finden Interessentinnen und Interessenten unter den folgenden Links: https://karriere.polizei.hessen.de/startseite/ich-moechte-zur-wachpolizei/ oder https://innen.hessen.de/Sicherheit/Die-Hessische-Polizei/Wachpolizei

Haben Sie Interesse und möchten das Team der Wachpolizei im Polizeipräsidium Südosthessen unterstützen? Dann bewerben Sie sich bis 30.11.2025 unter folgendem Link: https://stellensuche.hessen.de/unreg/index.html#/Stellendetail/A3C1BD400C7E1FE0ADAD6424CE83A959

Offenbach, 12.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

