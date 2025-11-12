Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen im Stadtwald Langen

Langen (ots)

(cl) Die Polizei befindet sich seit heute früh mit zahlreichen Kräften im Stadtwald Langen im Einsatz. Anlass ist, dass sich derzeit widerrechtlich Personen auf dem Betriebsgelände eines ansässigen Unternehmens aufhalten, auf dem Baumfällarbeiten stattfinden sollen. Die zuständigen Behörden hatten hierzu Allgemeinverfügungen erlassen. Das Polizeipräsidium Südosthessen wurde daher um Vollzugshilfe gebeten.

Im Mittelpunkt des polizeilichen Einsatzes steht die Sicherheit aller Beteiligten. Protest ist legitim, dieser muss jedoch stets friedlich und rechtskonform bleiben - das ist die klare Erwartung der Polizei, die bei ihrem Einsatz ein besonderes Augenmerk auf Transparenz und Kommunikation legt. Wer gegen die behördlichen Anordnungen verstößt oder Straftaten beziehungsweise Ordnungswidrigkeiten begeht, muss mit entsprechenden polizeilichen Maßnahmen rechnen.

Während des Einsatzes informiert die Polizei regelmäßig über aktuelle Entwicklungen auf ihren Social-Media-Kanälen "X" ("@polizei_soh") und WhatsApp ("Polizei Südosthessen").

Für Medienvertreterinnen und -vertreter sind während des Einsatzes polizeiliche Pressesprecher vor Ort. Zudem wird in der Nähe eine Mediensammelstelle eingerichtet. Journalistinnen und Journalisten, die planen vor Ort zu kommen, werden gebeten, sich vorab per E-Mail an poea.ppsoh@polizei.hessen.de oder unter der Rufnummer 069 8098-2945 (es handelt sich hierbei auch um eine eigens eingerichtete Pressehotline) anzumelden.

Für bei der Polizei akkreditierte parlamentarische Beobachterinnen und Beobachter besteht die Möglichkeit, den polizeilichen Einsatz - soweit es die Lage zulässt - zu begleiten. Eine Akkreditierung ist per E-Mail an poea.ppsoh@polizei.hessen.de oder unter der Rufnummer 069 8098-1209 möglich. Vor Ort werden sie von einem erfahrenen Polizeibeamten begleitet.

Offenbach, 12.11.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

