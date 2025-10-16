Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Brand einer Containerbrücke im Hamburger Hafen

Hamburg (ots)

Hamburg-Altenwerder, Am Ballinkai, Feuer mit einem Löschzug und Rettungsdienst, 16.10.2025, 09:52 Uhr

Am heutigen Donnerstagvormittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Brand einer Containerbrücke im Hamburger Hafen gemeldet. Zeitgleich zur Meldung durch den betroffenen Terminalbetreiber wurde das Feuer auch von der gegenüberliegenden Elbseite durch Passanten gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten beim Eintreffen an der Einsatzstelle mehrere Personen aus dem Gefahrenbereich und übergaben sie zur Sichtung und medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst. Das mitalarmierte Löschboot "Branddirektor Westphal" konnte unverzüglich die Brandbekämpfung mit einem Wasserwerfer aufnehmen. Da durch die Hitzebeaufschlagung der Stahlkonstruktion eine Instabilität der Containerbrücke nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Brandbekämpfung und Kühlung zunächst nur von außen durchgeführt. Hinzugezogene Statiker und ein Sachverständiger gaben jedoch kurze Zeit später Entwarnung und bestätigten die Standsicherheit der Containerbrücke. Der Brandherd konnte schließlich mit einem Teleskopmastfahrzeug (TMF70) durch Einsatzkräfte unter Atemschutz mit Wärmebildkameras abschließend kontrolliert werden.

Alle sechs durch den Rettungsdienst gesichteten Personen waren unverletzt und konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren rund fünf Stunden mit gut 80 Einsatzkräften im Einsatz für Hamburg.

