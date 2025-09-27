PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Blindgänger in Hamburg-Moorburg erfolgreich durch den Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg entschärft

Hamburg (ots)

Hamburg-Moorburg, Moorburger Hauptdeich, Kampfmittelfund, 27.09.2025, 13:14 Uhr

Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg hat heute einen Blindgänger im Bereich Moorburger Hauptdeich erfolgreich entschärft. Die amerikanische 500 Pfund Fliegerbombe mit beschädigtem Zünder wurde unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen geborgen und unschädlich gemacht.

Im Vorfeld der Entschärfung wurden umfangreiche Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen im Umkreis von 500 Metern durchgeführt.

Die Bevölkerung wurde über das Warnsystem MOWAS gewarnt.

Nach Abschluss der Entschärfung um 16:55 Uhr konnten sämtliche Maßnahmen aufgehoben und die Entwarnung ausgesprochen werden. Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 20 Einsatzkräften für rund 4 Stunden im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Patrick Schrenk
Telefon: 040-42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

