Polizei Mettmann

POL-ME: 28-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - 2505047

Monheim am Rhein (ots)

Am Samstagabend, 10. Mai 2025, wurde ein 28-Jähriger auf einem Spielplatz in Monheim am Rhein von einem Trio geschlagen und anschließend seiner Wertgegenstände beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:20 Uhr traf sich ein 28-jähriger Hildener, der in Begleitung einer 27-jährigen Frau und deren Freundin war, mit einem Bekannten der Frauen auf einem Dschungelspielplatz an der Wilhelm-Leuschner-Straße. Als zwei weitere Männer an dem Treffpunkt erschienen, kam es nach Angaben des 28-Jährigen zu einem Streit in dessen Folge er von den drei Männern angegriffen wurde. Das Trio schlug mehrfach auf den Hildener ein und stahl das Portemonnaie sowie das iPhone 16 des Mannes.

Nach der Tat floh der 28-Jährige in Richtung Schlegelstraße, wo er einen Passanten um Hilfe bat. Dieser alarmierte die Polizei, die schnell eintraf. Eine Fahndung im Umfeld nach den flüchtigen Räubern verlief leider ergebnislos. Auch die Frauen konnten nicht mehr angetroffen werden.

Die circa 18 bis 25 Jahre alten Täter können lediglich mit einem südosteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Zwei Männer hatten längere schwarze Haare, einer davon trug zudem eine "Fischermütze". Der dritte Täter hatte kurze schwarze Haare und trug eine Cappie.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Hildener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat die Tat auf dem Dschungelspielplatz beobachtet und kann Angaben zu den Tätern oder deren Verbleib tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell