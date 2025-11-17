Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brennende Müllcontainer

Steinfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16.11.) brannten im Ortsteil Burgsteinfurt um 04.25 Uhr an der Arnoldstraße zwei Müllcontainer. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr hatte bei Eintreffen der Polizei bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Müllcontainer brannten komplett ab und es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell