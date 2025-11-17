PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brennende Müllcontainer

Steinfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16.11.) brannten im Ortsteil Burgsteinfurt um 04.25 Uhr an der Arnoldstraße zwei Müllcontainer. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr hatte bei Eintreffen der Polizei bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Müllcontainer brannten komplett ab und es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
  • 17.11.2025 – 11:29

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

    Rheine (ots) - Am Samstag (15.11.) ist auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße 210 ein Hyundai Santa Fe beschädigt worden. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Ehepaar parkte seinen Hyundai gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe des Drogeriemarkts. Als die Frau und der Mann nach etwa zehn Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, stellten ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:22

    POL-ST: Recke, Einbruch in Bäckerei

    Recke (ots) - In der Zeit von Donnerstag (13.11.), 18.15 Uhr bis Freitag (14.11.), 05.20 Uhr sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Vogteistraße, nahe Rosenstraße, eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine Hintereingangstür in die Räumlichkeiten und stahlen dort einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Insgesamt beläuft der Schaden sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:18

    POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Einfamilienhaus

    Ladbergen (ots) - An der Moorstraße, Höhe Grüner Weg, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (15.11.25), 06.35 Uhr und Sonntag (16.11.25), 00.30 Uhr das Fenster eines Wohnhauses beschädigt und gelangten so in das Haus. Die Täter durchwühlten zahlreiche Räume auf der Suche nach Diebesgut. Sie stahlen ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem Schmuck, Goldmünzen und Bargeld. Der Wert des Diebesguts ...

    mehr
