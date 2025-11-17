Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Samstag (15.11.) ist auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße 210 ein Hyundai Santa Fe beschädigt worden. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein Ehepaar parkte seinen Hyundai gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe des Drogeriemarkts. Als die Frau und der Mann nach etwa zehn Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, stellten sie an der hinteren rechten Fahrzeugseite eine Beschädigung fest. Der Schaden liegt geschätzt bei etwa 2.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

