Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Baucontainer

Werdohl (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf dem Steinbruchgelände am Solmbecker Weg einen Baucontainer aufgebrochen. Gestohlen wurde nach den ersten Erkenntnissen nichts. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

