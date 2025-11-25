Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Baucontainer
Werdohl (ots)
Unbekannte haben zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf dem Steinbruchgelände am Solmbecker Weg einen Baucontainer aufgebrochen. Gestohlen wurde nach den ersten Erkenntnissen nichts. (cris)
