Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Meinerzhagen (ots)

Zwischen dem 9. November und Montagmorgen sind Einbrecher in ein Wohnhaus an der Schlenker Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf, betra-ten das Haus und durchwühlten sämtliche Möbel. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell