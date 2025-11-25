PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Meinerzhagen (ots)

Zwischen dem 9. November und Montagmorgen sind Einbrecher in ein Wohnhaus an der Schlenker Straße eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf, betra-ten das Haus und durchwühlten sämtliche Möbel. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 08:54

    POL-MK: Handys, E-Bikes und Geldbörsen im Blick

    Menden (ots) - Am Montagnachmittag stahlen drei Männer mehrere Handys aus einem Telefonladen an der Hauptstraße, nun sucht die Polizei Zeugen. Demnach seien gegen 17.30 Uhr zwei Männer ins Geschäft gegangen, sie hätten sich zunächst nur umgeschaut. Kurze Zeit später kehrten sie zurück, ein Dritter hielt die Tür des Geschäftes auf. Sie entrissen vier Smartphones aus den Halterungen und liefen in Richtung Bahnhof ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 06:37

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Kierspe (ots) - 1. Messstelle Kierspe Bollwerk, Bollwerkstraße B54 Zeit 24.11.2025, 13:39 bis 19:41 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 1580; Verwarngeldbereich 72; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 76 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:27

    POL-MK: Fakeshops erkennen: Tipps zum sicheren Online-Einkauf

    Lüdenscheid (ots) - Vermeintliche Schnäppchen können blind machen beim Online-Shopping. Am kommenden Samstag, 29. November, beraten Polizei und Verbraucherzentrale gemeinsam in der Stadtbücherei am Graf-Engelbert-Platz 6 in Lüdenscheid, was Fakeshops auszeichnet. Kleine Preise aber keine Ware für die Kunden, Riesengewinnspannen und leichte Arbeit für die Täter: Im Internet werben zahllose Shops mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren