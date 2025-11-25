PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Kierspe (ots)

1. Messstelle	Kierspe Bollwerk, Bollwerkstraße B54
Zeit				24.11.2025, 13:39 bis 19:41 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		1580;
Verwarngeldbereich 		72;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	9;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		76 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:27

    POL-MK: Fakeshops erkennen: Tipps zum sicheren Online-Einkauf

    Lüdenscheid (ots) - Vermeintliche Schnäppchen können blind machen beim Online-Shopping. Am kommenden Samstag, 29. November, beraten Polizei und Verbraucherzentrale gemeinsam in der Stadtbücherei am Graf-Engelbert-Platz 6 in Lüdenscheid, was Fakeshops auszeichnet. Kleine Preise aber keine Ware für die Kunden, Riesengewinnspannen und leichte Arbeit für die Täter: Im Internet werben zahllose Shops mit ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:18

    POL-MK: Einbrüche - Aufbruch -Fahrraddiebe

    Menden (ots) - Unbekannte Täter versuchten gleich mehrfach, in eine Gaststätte an der Unnaer Straße einzubrechen. Das erste Mal versuchten sie es am Donnerstag gegen 23.13 Uhr, das zweite Mal am Sonntag um 0.45 Uhr. Die Eingangstür wurde beschädigt. Der Eigentümer erstattete Anzeige. In der Nacht zum Samstag wurde an der Fröndenberger Straße ein Snack-Automat aufgebrochen. Unbekannte stahlen die Geldcassette. Ein ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:17

    POL-MK: Einbrüche in Geschäfte

    Werdohl (ots) - In der Nacht zu Sonntag drangen unbekannte Täter in zwei Geschäfte an der Freiheitsstraße ein. An einer Eisdiele und einem Restaurant hebelten sie jeweils Türen bzw. Fenster auf. Aus den Inennräumen verschwand Bargeld. Aus der Eisdiele ließen die Täter einen Zigarettenautomaten samt Inhalt mitgehen. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill) Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren