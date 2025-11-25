POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots) - Unbekannte Täter versuchten gleich mehrfach, in eine Gaststätte an der Unnaer Straße einzubrechen. Das erste Mal versuchten sie es am Donnerstag gegen 23.13 Uhr, das zweite Mal am Sonntag um 0.45 Uhr. Die Eingangstür wurde beschädigt. Der Eigentümer erstattete Anzeige. In der Nacht zum Samstag wurde an der Fröndenberger Straße ein Snack-Automat aufgebrochen. Unbekannte stahlen die Geldcassette. Ein ...

mehr