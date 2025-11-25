Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Kierspe (ots)
1. Messstelle Kierspe Bollwerk, Bollwerkstraße B54 Zeit 24.11.2025, 13:39 bis 19:41 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 1580; Verwarngeldbereich 72; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 76 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
