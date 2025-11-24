PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fakeshops erkennen: Tipps zum sicheren Online-Einkauf

Lüdenscheid (ots)

Vermeintliche Schnäppchen können blind machen beim Online-Shopping. Am kommenden Samstag, 29. November, beraten Polizei und Verbraucherzentrale gemeinsam in der Stadtbücherei am Graf-Engelbert-Platz 6 in Lüdenscheid, was Fakeshops auszeichnet.

Kleine Preise aber keine Ware für die Kunden, Riesengewinnspannen und leichte Arbeit für die Täter: Im Internet werben zahllose Shops mit Markenklei¬dung oder gefragten lektronikartikeln zu Schnäppchenpreisen - bezahlbar per Vorkasse als Überweisung. Doch statt der begehrten Produkte erhalten die Käuferinnen oder Kunden entwe¬der minderwertige Fälschungen oder gar keine Ware. Sie sind auf einen sogenannten Fa¬keshop hereingefallen. Diese sind inzwischen so professionell gestaltet, dass sie selbst für erfahrene Internetnutzer häufig zur tückischen Falle werden.

Im Rahmen der Aktion "Wie erkenne ich Fakeshops?" erklärt die Verbraucherzentrale in Lüdenscheid gemeinsam mit der Kriminalprävention der Polizei, wie Verbraucher zweifelhafte Angebote im Netz erkennen und was sie tun können, wenn sie auf dubiose Shops hereingefallen sind. An einem Infostand in der Stadtbücherei am Graf-Engelbert¬platz 6 in 58511 Lüdenscheid gibt es am Samstag, 29.11.2025 ab 10 Uhr viele nützliche Tipps zum sicheren Onlinekauf.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:18

    POL-MK: Einbrüche - Aufbruch -Fahrraddiebe

    Menden (ots) - Unbekannte Täter versuchten gleich mehrfach, in eine Gaststätte an der Unnaer Straße einzubrechen. Das erste Mal versuchten sie es am Donnerstag gegen 23.13 Uhr, das zweite Mal am Sonntag um 0.45 Uhr. Die Eingangstür wurde beschädigt. Der Eigentümer erstattete Anzeige. In der Nacht zum Samstag wurde an der Fröndenberger Straße ein Snack-Automat aufgebrochen. Unbekannte stahlen die Geldcassette. Ein ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:17

    POL-MK: Einbrüche in Geschäfte

    Werdohl (ots) - In der Nacht zu Sonntag drangen unbekannte Täter in zwei Geschäfte an der Freiheitsstraße ein. An einer Eisdiele und einem Restaurant hebelten sie jeweils Türen bzw. Fenster auf. Aus den Inennräumen verschwand Bargeld. Aus der Eisdiele ließen die Täter einen Zigarettenautomaten samt Inhalt mitgehen. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill) Rückfragen von ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:15

    POL-MK: Einbruch in Kirche

    Neuenrade (ots) - Zwischen Donnerstagmittag und Samstagnachmittag schlugen Einbrecher an der Eingangstür einer Kirche an der Bahnhofstraße ein Fenster ein. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und verschwanden unentdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren