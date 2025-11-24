Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Kirche
Neuenrade (ots)
Zwischen Donnerstagmittag und Samstagnachmittag schlugen Einbrecher an der Eingangstür einer Kirche an der Bahnhofstraße ein Fenster ein. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und verschwanden unentdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)
