Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Halver (ots)

Am Samstag gegen 13.30 Uhr wurde eine 65-jährige Frau beim Einkauf in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Sie ist sich sicher, dass die Börse noch in der Tasche lag, als sie den Laden betrat. Dort trug sie die Handtasche in der Armbeuge. Sie kann sich noch erinnern, dass sie vor einem Regal angerempelt wurde. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben. Wertsachen sollten deshalb unbedingt dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

