Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Meinerzhagen (ots)

Eine Meinerzhagenerin wurde Freitagnachmittag Opfer von Taschendieben. Sie befand sich gegen 15.15 Uhr in einem Textil-Discounter an der Derschlager Straße. Dort verschwand während des Einkaufs eine Geldbörse aus einer Handtasche. Zeugen wussten später bei der Polizei von zwei verdächtigen Frauen zu berichten, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Eine Frau wurde wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre, etwa 160 - 165 cm, normale Statur, lange, dunkle Haare, dunkler, hüftlanger Mantel, schwarze, enge Hose, hellbraune Boots ähnlich der Marke UGG, Umhängetasche. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Meinerzhagen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 24.11.2025 – 14:09

    POL-MK: Taschendiebe

    Halver (ots) - Am Samstag gegen 13.30 Uhr wurde eine 65-jährige Frau beim Einkauf in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Sie ist sich sicher, dass die Börse noch in der Tasche lag, als sie den Laden betrat. Dort trug sie die Handtasche in der Armbeuge. Sie kann sich noch erinnern, dass sie vor einem Regal angerempelt wurde. Die Polizei warnt weiter ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:08

    POL-MK: Brand - Einbruch - Widerstand - Taschendieb

    Lüdenscheid (ots) - Eine 71-jährige Frau hat nach dem Einkauf am Donnerstagmorgen in einem Markt an der Volmestraße ihren Einkaufsbeutel mitsamt Geldbörse am Einkaufswagen hängen gelassen. Erst zu Hause vermisste sie die Tasche. Noch am selben Tag um 13.22 Uhr setzte der Finder die mit abhanden gekommene Bankkarte ein: Er versuchte, einen Einkauf in einem Elektronikgeschäft im Stern-Center mit der Karte zu bezahlen. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:06

    POL-MK: Widerstand nach häuslicher Gewalt - Taschendiebe

    Hemer (ots) - Nach einer häuslichen Gewalt leistete ein 54-jähriger Mann am Freitagmorgen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der stark alkoholisierte Mann steht im Verdacht, seine Lebenspartnerin und dessen Sohn geschlagen haben zu haben. Gegen 5.30 Uhr wurde die Polizei hinzu gerufen. Die Beamten verwiesen den Mann der Wohnung und sprachen ein Rückkehrverbot aus. Der Mann weigerte sich, die Wohnung zu ...

    mehr
