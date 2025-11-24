Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Taschendiebe
Meinerzhagen (ots)
Eine Meinerzhagenerin wurde Freitagnachmittag Opfer von Taschendieben. Sie befand sich gegen 15.15 Uhr in einem Textil-Discounter an der Derschlager Straße. Dort verschwand während des Einkaufs eine Geldbörse aus einer Handtasche. Zeugen wussten später bei der Polizei von zwei verdächtigen Frauen zu berichten, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Eine Frau wurde wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre, etwa 160 - 165 cm, normale Statur, lange, dunkle Haare, dunkler, hüftlanger Mantel, schwarze, enge Hose, hellbraune Boots ähnlich der Marke UGG, Umhängetasche. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Meinerzhagen entgegen. (dill)
