Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Aufbruch -Fahrraddiebe

Menden (ots)

Unbekannte Täter versuchten gleich mehrfach, in eine Gaststätte an der Unnaer Straße einzubrechen. Das erste Mal versuchten sie es am Donnerstag gegen 23.13 Uhr, das zweite Mal am Sonntag um 0.45 Uhr. Die Eingangstür wurde beschädigt. Der Eigentümer erstattete Anzeige.

In der Nacht zum Samstag wurde an der Fröndenberger Straße ein Snack-Automat aufgebrochen. Unbekannte stahlen die Geldcassette. Ein Zeuge hatte zwischen 4.30 und 5 Uhr lautstarke Geräusche aus dem Bereich des Automaten gehört, war der Ursache jedoch nicht nachgegangen.

Am Freitag kurz nach 3 Uhr sind zwei Unbekannte in eine Gaststätte an der Kolpingstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Hintertür, brachen in der Gaststätte zwei Geldautomaten auf und stahlen das Geld.

Aus einer unverschlossenen Garage an der Walburisstraße wurden am Sonntagmorgen zwei Fahrräder gestohlen. Die Fahrräder hingen mit Schlössern an festen Gegenständen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Raymon und ein Gazelle-Pedelec. Am Samstag zwischen 14 und 23 Uhr wurde am Heimkerweg ein E-Scooter gestohlen, der dort an einem Fahrradständer stand. Unbekannte knackten das Schloss und fuhren mit dem Scooter davon. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

