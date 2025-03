LPI-SHL: Unfall auf winterglatter Straße

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen einen VW, der ordnungsgemäß vor einem Hochhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden an der rechten Fahrzeugseite zu kümmern, flüchtete der Unbekannte vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 ...

