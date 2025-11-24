Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrüche in Geschäfte
Werdohl (ots)
In der Nacht zu Sonntag drangen unbekannte Täter in zwei Geschäfte an der Freiheitsstraße ein. An einer Eisdiele und einem Restaurant hebelten sie jeweils Türen bzw. Fenster auf. Aus den Inennräumen verschwand Bargeld. Aus der Eisdiele ließen die Täter einen Zigarettenautomaten samt Inhalt mitgehen. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill)
