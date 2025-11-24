Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geländewagen gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Samstag in der Weiherstraße zu und entwendeten einen Geländewagen. Wie der Halter den Beamten mitteilte, stand der Toyota Land Cruiser abgeschlossen am Straßenrand. Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen 1:40 Uhr und 3:40 Uhr mit dem Fahrzeug davongefahren sein müssen. Wie die Diebe den Wagen stehlen konnten, ist derzeit unklar. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell