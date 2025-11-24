PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geländewagen gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Samstag in der Weiherstraße zu und entwendeten einen Geländewagen. Wie der Halter den Beamten mitteilte, stand der Toyota Land Cruiser abgeschlossen am Straßenrand. Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen 1:40 Uhr und 3:40 Uhr mit dem Fahrzeug davongefahren sein müssen. Wie die Diebe den Wagen stehlen konnten, ist derzeit unklar. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren