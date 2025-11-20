Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann gibt sich als Notarzt aus

Kaiserslautern (ots)

Ein 18-Jähriger hat sich in der Nacht zu Donnerstag als Notarzt ausgegeben. Gegen 2 Uhr betrat er die Notaufnahme eines Krankenhauses in Kaiserslautern und bat um Hilfe für eine betrunkene Frau. Durch seine Kleidung erweckte er den Eindruck, ein Notarzt zu sein. Im Gespräch mit Sanitätern stellte sich jedoch schnell heraus, dass dies nicht der Fall war.

Als die hinzugerufenen Polizeibeamten den Mann in seiner Wohnung aufsuchten, öffnete er die Tür mit einer Schreckschusswaffe am Gürtel. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. In der Wohnung konnten sie die vermeintliche Notarztkleidung sicherstellen. Die Waffe wurde ebenfalls sichergestellt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Dienststelle durfte der Mann die Wache wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen zu seinem Auftreten als Notarzt laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell