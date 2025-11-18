PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Schusswaffe

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Einbrecher haben sich am Montag Zugang zu einem Wohnhaus "Im Hainzenthal" verschafft. Nach den bisherigen Ermittlungen kletterten die Unbekannten auf der Rückseite des Gebäudes auf einen Balkon und brachen die dortige Tür auf. In den Räumen öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen und brachen auch einen Waffentresor auf. Aus diesem stahlen die Eindringlinge eine Sportpistole. Weitere Beute machten die Täter nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. Eine erste Befragung in der Nachbarschaft ergab keine Hinweise auf verdächtige Personen. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 10 und 19 Uhr etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-13312 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 14:31

    POL-PPWP: Heranwachsender bedroht - Die Polizei sucht Zeugen

    Kusel (ots) - In der Nacht zu Freitag, kam es auf einem Fußweg zur Hollerstraße zu einer Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen, war der 18-Jährige Geschädigte gegen Mitternacht in der Bahnhofstraße unterwegs, als er von zwei Personen angesprochen und aufgefordert wurde, seine Musik leiser zu drehen. Das Duo folgte dem Geschädigten zu dem genannten Fußweg, wo sie den jungen Mann bedrohten. Da bei dem 18-Jährigen ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:04

    POL-PPWP: Betrüger tummeln sich in Online-Portalen

    Kaiserslautern (ots) - Privates Kaufen und Verkaufen über Online-Portale ist auch für Betrüger ein beliebter Tummelplatz. Nachdem von den Betreibern bereits aufgrund betrügerischer Vorfälle in der Vergangenheit die Bezahlvorgänge angepasst wurden, um sie - vermeintlich - sicherer zu machen, haben auch die Täter ihr Vorgehen "angepasst". Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen von Menschen ein, die auf die ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:03

    POL-PPWP: Handtasche geöffnet - Geldbeutel weg

    Kaiserslautern (ots) - Beim Shoppen ist eine Frau aus dem Landkreis am Montag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der 71-Jährigen hielt sie sich zwischen 13.30 und 14 Uhr in einem Discountmarkt in der Fruchthallstraße auf. Um sich einen Pullover genauer anschauen und das Etikett lesen zu können, öffnete die Seniorin ihre Handtasche und holte ihre Brille heraus. Als sie die Sehhilfe nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren