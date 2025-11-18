Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Schusswaffe

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Einbrecher haben sich am Montag Zugang zu einem Wohnhaus "Im Hainzenthal" verschafft. Nach den bisherigen Ermittlungen kletterten die Unbekannten auf der Rückseite des Gebäudes auf einen Balkon und brachen die dortige Tür auf. In den Räumen öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen und brachen auch einen Waffentresor auf. Aus diesem stahlen die Eindringlinge eine Sportpistole. Weitere Beute machten die Täter nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. Eine erste Befragung in der Nachbarschaft ergab keine Hinweise auf verdächtige Personen. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 10 und 19 Uhr etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-13312 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell