Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche geöffnet - Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots)

Beim Shoppen ist eine Frau aus dem Landkreis am Montag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Nach Angaben der 71-Jährigen hielt sie sich zwischen 13.30 und 14 Uhr in einem Discountmarkt in der Fruchthallstraße auf. Um sich einen Pullover genauer anschauen und das Etikett lesen zu können, öffnete die Seniorin ihre Handtasche und holte ihre Brille heraus. Als sie die Sehhilfe nach etwa zwei Minuten wieder in der Tasche verstauen wollte, stellte die Frau fest, dass ihr Geldbeutel verschwunden ist. Offenbar nutzten die Diebe den kurzen Moment, in dem die Handtasche geöffnet über der Schulter der 71-Jährigen hing.

Die Seniorin konnte im Nachhinein sagen, dass sich zum fraglichen Zeitpunkt zwei unbekannte Frauen in ihrer unmittelbaren Nähe aufhielten. Ob eine der beiden den Geldbeutel aus der Tasche zog, ist bislang nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

