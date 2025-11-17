Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter treiben auf Firmengelände ihr Unwesen

Zweibrücken (ots)

Unbekannte haben sich am frühen Sonntagmorgen Zugang zu einem Firmengelände in der Europa Allee verschafft. Die Täter brachen zwischen 2 und 6 Uhr in ein Bürogebäude ein und durchsuchten die Innenräume nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zudem setzten sich die Vandalen hinter das Steuer eines Gabelstaplers, und fuhren mit diesem gegen eine Mauer. Der Stapler sowie die Mauer wurden hierbei beschädigt. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

