PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter treiben auf Firmengelände ihr Unwesen

Zweibrücken (ots)

Unbekannte haben sich am frühen Sonntagmorgen Zugang zu einem Firmengelände in der Europa Allee verschafft. Die Täter brachen zwischen 2 und 6 Uhr in ein Bürogebäude ein und durchsuchten die Innenräume nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zudem setzten sich die Vandalen hinter das Steuer eines Gabelstaplers, und fuhren mit diesem gegen eine Mauer. Der Stapler sowie die Mauer wurden hierbei beschädigt. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 16:00

    POL-PPWP: Polizei ermittelt wegen schweren Raubs

    Pirmasens (ots) - In der Horebstraße kam es am Sonntagvormittag zu einem Raub. Wie ein Stadtbewohner der Polizei mitteilte, klingelten gegen 10:30 Uhr zwei Männer an seiner Haustür, die ihm nach dem Öffnen mehrfach ins Gesicht schlugen. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld. Das Duo durchsuchte Teile des Wohnzimmers und machte sich ohne Beute aus dem Staub. Der 44-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:55

    POL-PPWP: Nach sexuellem Übergriff Tatverdächtigen festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in der Carl-Euler-Straße vor knapp drei Wochen, haben die Ermittler der Kriminaldirektion Kaiserslautern einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Er steht im dringenden Verdacht, in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren