Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heranwachsender bedroht - Die Polizei sucht Zeugen

Kusel (ots)

In der Nacht zu Freitag, kam es auf einem Fußweg zur Hollerstraße zu einer Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen, war der 18-Jährige Geschädigte gegen Mitternacht in der Bahnhofstraße unterwegs, als er von zwei Personen angesprochen und aufgefordert wurde, seine Musik leiser zu drehen. Das Duo folgte dem Geschädigten zu dem genannten Fußweg, wo sie den jungen Mann bedrohten. Da bei dem 18-Jährigen nichts zu holen war, schickten die Täter ihr Opfer wieder weg. Laut Beschreibung hatte einer der Männer eine Stoffmaske auf. Er war zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, trug einen schwarzen Pullover, dunkle Hosen und dunkle Schuhe. Sein Begleiter war etwas kleiner. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, wobei er die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte. Auch er trug dunkle Hosen und dunkle Schuhe. Zeugen, denen die beiden aufgefallen sind oder die Hinweise zu der Identität der Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

