Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte nutzten in der Wichernstraße die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses aus, um einzubrechen. Die Täter verschafften sich zwischen Montag und Dienstag Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten die Innenräume. Insgesamt erbeuteten die Diebe Geld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

