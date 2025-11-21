PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wechsel an der Spitze der Polizeiautobahnstation

Westpfalz (ots)

Die Polizeiautobahnstation (PASt) Kaiserslautern hat einen neuen Leiter: Erster Polizeihauptkommissar Sven Mayer wurde am heutigen Freitag von Polizeipräsident Hans Kästner offiziell in sein Amt eingeführt. Der 54-Jährige tritt damit die Nachfolge von Heiko Thum an, der nach 41-jähriger Dienstzeit bei der Polizei Rheinland-Pfalz Ende November in den Ruhestand versetzt wird.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand zunächst die Verabschiedung von Heiko Thum. Behördenleiter Hans Kästner würdigte, ebenso wie Michael Müller, Bürgermeister von Kindsbach, und Dominik Lenz vom Personalrat der Polizeidirektion Kaiserslautern, in ihren Ansprachen Thums langjährige Arbeit. Besonders hervorzuheben war seine ruhige, sachliche Art, die Thum ausstrahlt, "auch wenn das drumherum nicht immer so ruhig war", so Kästner.

Heiko Thum war seit 2017 Leiter der PASt Kaiserslautern. Seine polizeiliche Laufbahn begann 1984 im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Er war in verschiedenen Funktionen und an unterschiedlichen Stationen tätig, darunter Verwendungen in der Führungszentrale der Polizei und beim Weltwirtschaftsgipfel 2007 in Mecklenburg-Vorpommern.

Mit Sven Mayer übernimmt in der Westpfalz kein Unbekannter die Leitung der PASt Kaiserslautern. Der bisherige Leiter der Zentralen Verkehrsdienst begann 1994 seinen Dienst bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Nach verschiedenen Stationen beim Polizeipräsidium Rheinpfalz, wechselte er 2005 in das Polizeipräsidium Westpfalz, welchem er bis heute treu blieb. Ihm wünschten die Redner, "das notwendige Quäntchen Glück", was jeder im Leben braucht. "Was seine Fachlichkeit und Souveränität anbetrifft, haben wir einen würdigen Nachfolger gefunden," so der Behördenleiter. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

