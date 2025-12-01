Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Friseursalon

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 28. November, 18 Uhr und dem 29. November, 07:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Straße "Domring" ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür des Salons gewaltsam auf und durchsuchten diesen nach Diebesgut. Die Täter entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Stylinggeräte, eine Haarschneidemaschine sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

