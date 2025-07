Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Greiz (ots)

Auma-Weidatal/Schüptitz. Am Freitag, 18.07.2025, gegen 18:30 Uhr kam es auf der L2331 zwischen Schüptitz und Auma-Weidatal zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam hierbei ein 19-jähriger Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen. Der 19-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Beinverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. <YG>

