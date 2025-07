Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag, 18.07.2025, gegen 10:30 Uhr kam es in der Straße Kieferberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein 47-jährigermit einem geparkten Pkw. Die zum Unfall gerufenen Beamten der Polizeiinspektion Greiz stellten zügig fest, dass der Unfallverursacher unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer 2,66 Promille. In der Folge stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und führten mit diesem eine Blutentnahme durch. Beim Unfall entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Der 47-jährige Deutsche muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. <YG

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell