Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vier geparkte Autos beschädigt

Bad Sassendorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (29. November) und Sonntagmorgen (30. November) wurden vier geparkte Autos im Bereich der Friedrichstraße in Bad Sassendorf beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Skoda Enyaq, einen roten Mazda CX-3, einen roten Citroen C1 und einen schwarzen Seat Ibiza. Der oder die unbekannten Täter zerstachen mehrere Reifen und zerkratzten an drei der betoffenen Autos den Lack.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

