Lkr. Tuttlingen) Vorfahrt missachtet: 25.000 Euro Sachschaden (03.12.2025)

Fridingen an der Donau (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Kreisstraße 5940 zur Landesstraße 277 gekommen.

Ein 82-jähriger Mann wollte gegen 16:45 Uhr aus Richtung Buchheim kommend nach links auf die L 277 in Richtung Mühlheim abbiegen. Vermutlich aufgrund starken Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern übersah der Unfallverursacher den in Richtung Fridingen an der Donau fahrenden Seat eines 35-Jährigen.

Bei der heftigen Kollision entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Fridingen befand sich zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Landesstraße in beide Richtungen.

